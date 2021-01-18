В Швейцарии сошла лавина на горнолыжном курорте Вербье. Под снегом оказались десять человек.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу кантональной полиции.
В результате происшествия погиб лыжник, еще один получил травмы. Отмечается, что погибший был гражданином Великобритании.
Отмечается, что сход лавины произошел за пределами лыжной трассы.
Оказавшихся под лавиной людей ищут спасатели с собаками. Также на помощь направили вертолеты.
Прокуратура открыла уголовное дело.
Ранее сообщалось, что 18 января в России на горнолыжную трассу в районе Домбая в Карачаево-Черкессии сошла лавина. Спасатели сообщили, что под снежным завалом могут быть от 4 до 12 человек.
В Швейцарии сошла лавина на горнолыжном курорте Вербье. Под снегом оказались десять человек.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу кантональной полиции.
В результате происшествия погиб лыжник, еще один получил травмы. Отмечается, что погибший был гражданином Великобритании.
Отмечается, что сход лавины произошел за пределами лыжной трассы.
Оказавшихся под лавиной людей ищут спасатели с собаками. Также на помощь направили вертолеты.
Прокуратура открыла уголовное дело.
Ранее сообщалось, что 18 января в России на горнолыжную трассу в районе Домбая в Карачаево-Черкессии сошла лавина. Спасатели сообщили, что под снежным завалом могут быть от 4 до 12 человек.