Новый вариант коронавируса был обнаружен у 35 пациентов в больнице баварского города Гармиш-Партенкирхен на юге Германии в понедельник.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Deutsche Welle.

Новая мутация отличается от вариантов, обнаруженных ранее в ЮАР и Великобритании. Пока неизвестно, насколько заразен и насколько смертоносный новый вариант, подтвердил директор клиники.

— Тот факт, что это новый вариант, не означает, что он более заразен, — отметил Франк Нидербюль.

Заместитель медицинского директора Клеменс Стокклаузнер сказал, что пока нет необходимости паниковать.

— Мы должны дождаться полного секвенирования. На данный момент мы не можем сказать, имеет ли эта (мутация) любое клиническое значение, — сказал он журналистам.

Образцы пациентов были отправлены в берлинскую больницу Шарите для дальнейшего исследования. За последние дни в Германии уровень новых инфекций уменьшился, а заполняемость отделений интенсивной терапии больными на коронавирус снизилась на 10-15%.

Напомним, почти каждый третий человек, который переболел коронавирусной болезнью и нуждался в госпитализации, снова возвращается в больницу, тогда как каждый восьмой умирает, подсчитали британские ученые в рамках нового исследования COVID-19.