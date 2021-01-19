Почти каждый третий человек, который переболел коронавирусной болезнью и нуждался в госпитализации, снова возвращается в больницу, тогда как каждый восьмой умирает, подсчитали британские ученые в рамках нового исследования COVID-19.

Об этом сообщает Hromadske.

Сейчас доступен только препринт публикации. Это означает, что она еще не была рецензирована другими исследователями. Впрочем, специалисты уже называют результаты совместного исследования Лестерского университета и Управления национальной статистики Великобритании важным.

Авторы проанализировали медицинские данные 47 780 людей, переболевших коронавирусной болезнью. 29,4% из них в течение 140 дней (пяти месяцев) нуждались в повторной госпитализации, тогда как 12,3% (то есть каждый восьмой) умерли.

Среди людей, переболевших COVID-19, показатель повторной госпитализации был в 3,5 раза, а смертей — в семь раз больше, чем у контрольной группы. При этом у таких пациентов развивались или обострялись заболевания сердца, диабет и хронические заболевания печени и почек.

Один из авторов исследования, ученый из Лестерского университета Камлеш Кумли называет его самым масштабным анализом данных людей, которых выписали из больницы после COVID-19.

— Нам действительно нужно готовиться к длительному ковиду, — сказал Кумли The Telegraph, имея в виду длительные последствия коронавируса для здоровья людей.

Как отмечает The Guardian, потенциально исследование также может указать, что в официальную статистику в Великобритании не включаются некоторые случаи смертей от COVID-19. Сейчас человек считается умершим от коронавирусной болезни, если это произошло в течение 28 дней со дня получения положительного теста.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3939 человек, зафиксировано 177 летальных случаев, 15 052 пациента выздоровели.