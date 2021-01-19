За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3939 человек, зафиксировано 177 летальных случаев, 15 052 пациента выздоровели.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро вторника, 19 января, передает Новое время.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 1 167 655 человек, из них 886 248 выздоровели, летальных исходов — 21 046.

Правительство заменило адаптивный карантин общенациональным до 28 февраля. В будние дни в Украине действуют ограничения оранжевой зоны карантина. Также в стране с 8 по 24 января действует локдаун.

Ранее сообщалось, что в Украине с мая вдвое возросло число больниц для госпитализации пациентов с COVID-19. По состоянию на сейчас их более 500.

Напомним, в первых партиях вакцины от COVID-19 Украина, вероятно, получит три различных препарата.