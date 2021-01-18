В первых партиях вакцины от COVID-19 Украина, вероятно, получит три различных препарата.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Интерфакс-Украина.

— Мы являемся участниками всемирной инициативы COVAX, а также обращались ко всем нашим партнерам о необходимости поставки первых партий вакцины можно скорее. На сегодняшний день есть возможность выбирать из трех вакцин, и скорее всего, в первых партиях мы будем иметь как раз три разных вакцины. Все они однозначно будут лицензированы в Украине, однозначно будут одобрены ВОЗ и в других странах. То есть, это будут вакцины с подтвержденным процентом эффективности, — рассказал Денис Шмыгаль.

Он также отметил, что Украина получит вакцину не позднее февраля. Денис Шмыгаль говорит, что сегодня также ведутся переговоры еще с 6 компаниями-производителями.

— Мы ведем переговоры с шестью производителями вакцины, которые сегодня имеют две стадии клинических исследований, проводят третью, регистрируются в других странах и во Всемирной организации здравоохранения, как официальная и легализованная вакцина. Практически со всеми Министерство здравоохранения подписало non-disclosure agreement. Это значит, что мы не имеем права обсуждать публично эти вещи, поэтому я не могу называть какие-то названия или параметры, — пояснил премьер-министр.

Денис Шмыгаль рассказал, что после регистрации вакцины в Украине, ее также смогут ввозить коммерческие предприятия.

— Как только вакцины по ускоренной процедуре будут зарегистрированы в Украине, коммерческие предприятия немедленно получат возможность завозить эти вакцины в Украине. Дальше — это уже вопрос к таким компаниям, они также ведут свои переговоры и заключают договора. Я убежден, что это будут параллельные процессы с государственной вакцинацией, — добавил Денис Шмыгаль.

Напмоним, в Украине массовая вакцинация от коронавируса начнется в феврале 2021 года.