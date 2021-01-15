Украине массовая вакцинация от коронавируса начнется в феврале 2021 года.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов, пишет Новое время.

По его словам, граждане Украины начнут получать также паспорта вакцинации, как и граждане Европейского союза.

— Мы сделали серьезные шаги со странами, которые являются производителями этих вакцин. Я думаю, что в феврале, который наступит уже через две недели, мы действительно начнем массовую вакцинацию в нашей стране. И все, что вы говорите про паспорта, про все остальные документы, которые будут получать граждане Европейского союза, их будут получать так же и граждане Украины, — заявил Максим Степанов.

Ранее Максим Степанов заявил, что еще ни одна из вакцин от коронавируса в мире не прошла полностью третью фазу испытаний, которая предполагает массовое исследование действия препарата. Их применяют сейчас в экстренном порядке.