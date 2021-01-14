Еще ни одна из вакцин от коронавируса в мире не прошла полностью третью фазу испытаний, которая предполагает массовое исследование действия препарата. Их применяют сейчас в экстренном порядке.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24», пишет РБК-Украина.

Он отметил, что полноценное завершение испытаний одного из препаратов состоится только в конце текущего года.

— Ни одна вакцина не завершила третью фазу клинических испытаний. Самый ближайший срок завершения для одной из вакцин — это конец 2021 года. Сейчас вакцины применяются в экстренном порядке. И это понятно, — сказал Максим Степанов.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения ждёт официальный отчёт от китайской компании SinoVac об эффективности её вакцины против коронавируса. Если эффективность препарата окажется меньше 70%, Украине вернут деньги.