Сегодня ночью, 19 января, на улице Янтарной в Корабельном районе Николаева загорелась летняя кухня, находящаяся на территории частного домовладения.

Об этом сообщается на сайте ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Сообщение о пожаре летней кухни поступило в Службу спасения в 1:34. Пожарные двух отделений 5 государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области потушили огонь на площади 15 м2 и спасли от огня жилой дом. Сгорели вещи домашнего обихода, электробойлер, перекрытия и кровля летней кухни. Всего от ГСЧС для тушения привлекались 8 человек и 2 единицы техники.

Напомним, что в селе Бандурка Первомайского района из-за резких скачков напряжения у местных жителей сгорела бытовая техника, у некоторых сгорели и мобильные телефоны.