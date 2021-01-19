В Николаеве водитель такси помог задержать пьяного водителя, который совершил ДТП с пострадавшим и пытался скрыться.

Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Николаевской области в Facebook.

Вчера, около полуночи, двигаясь по проспекту Богоявленскому, водитель автомобиля ВАЗ наехал на велосипедиста и, не останавливаясь, поехал дальше. Пострадавшего с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. Водитель такси, ставший свидетелем события, сразу же поехал за виновником ДТП, вызывая наряд патрульной полиции. На перекрестке улицы Космонавтов и проспекта Богоявленского мужчина смог самостоятельно заблокировать автомобиль виновника ДТП и передать его полицейским. Тест на алкоголь показал результат 1,87 промилле. На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу для выяснения обстоятельств дела.

Напомним, что вчера, 18 января, в Первомайске полиция задержала 11 человек, которые приехали на встречу в местное кафе с целью решения вопроса распределения «сфер влияния». Они были доставлены в отделение полиции.