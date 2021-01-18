В Первомайске полиция задержала 11 человек, которые приехали на встречу в местное кафе с целью решения вопроса распределения «сфер влияния». Они были доставлены в отделение полиции.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Полицейские изъяли у злоумышленников оружие и боеприпасы, а их автомобили поместили на штрафплощадку. На владельца заведения склады админпротокол о нарушении карантинных требований.

Отмечается, что 17 января две группы вооруженных мужчин на автомобилях BMW и Mercedes-Benz Vito прибыли в местное кафе Первомайска на так называемую сходку. В авто находились жители Южноукраинска и Первомайска в возрасте от 21 до 57 лет, которые «должны были решать вопрос распределения сфер влияния в криминальной среде».

Сотрудники уголовного розыска и сектора реагирования патрульной полиции Первомайского районного отдела полиции доставили 11 участников «криминальной сходки» в отделение полиции для проверки на возможную причастность к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. Во время осмотра транспортных средств правоохранители изъяли четыре пистолета, ножи, ружье 16 калибра в заряженном состоянии и патроны к нему, а также более сотни патронов различного калибра. Микроавтобус и легковушку злоумышленников поместили на штрафплощадку полиции для решения вопроса о применении к ним ареста. Оружие и боеприпасы полицейские изъяли и направили на экспертизу.

На владельца кафе, который в период локдауна позволил указанным лицам собираться в его кафе, сотрудники полиции составили административный протокол по ст. 44-3 «Нарушение правил карантина», что влечет за собой наложение штрафа от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, в ноябре 2020 года в Николаеве задержали банду таксистов, похищавших людей.