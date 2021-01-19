Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство против народного депутата от «Слуги Народа» Александра Дубинского.
Об этом в своей Facebook сообщил Центр по противодействию коррупции.
Уголовные дела против Дубинского открыты по двум статьям:
Если вина нардепа будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет. К тому же, политика могут лишь права заниматься политической деятельностью на срок до 2 лет.
Ранее НикВести сообщали, что Соединенные Штаты Америки ввели экономические санкции против ряда граждан Украины. В санкционный лист попал и Александр Дубинский.
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Чому одним можна, а іншим – ні? І про колабораціюСтанислав Мартиросов
Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство против народного депутата от «Слуги Народа» Александра Дубинского.
Об этом в своей Facebook сообщил Центр по противодействию коррупции.
Уголовные дела против Дубинского открыты по двум статьям:
Если вина нардепа будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет. К тому же, политика могут лишь права заниматься политической деятельностью на срок до 2 лет.
Ранее НикВести сообщали, что Соединенные Штаты Америки ввели экономические санкции против ряда граждан Украины. В санкционный лист попал и Александр Дубинский.