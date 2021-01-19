Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство против народного депутата от «Слуги Народа» Александра Дубинского.

Об этом в своей Facebook сообщил Центр по противодействию коррупции.

Уголовные дела против Дубинского открыты по двум статьям:

Уклонение от уплаты налогов.

Легализация (прим, - отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Если вина нардепа будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет. К тому же, политика могут лишь права заниматься политической деятельностью на срок до 2 лет.

Ранее НикВести сообщали, что Соединенные Штаты Америки ввели экономические санкции против ряда граждан Украины. В санкционный лист попал и Александр Дубинский.