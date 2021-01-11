Соединенные Штаты Америки ввели экономические санкции против ряда граждан Украины.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США, передает LIGA.net.

В санкционный лист попали:

Александр Дубинский (депутат от Слуги народа, соратник бизнесмена Игоря Коломойского, участвовал в публикации «пленок Деркача»); Дмитрий Ковальчук (помощник экс-нардепа Андрея Деркача, бизнес-партнер); Константин Кулик (бывший прокурор, которого связывают с Коломойским. Публиковал пленки вместе с Деркачем); Александр Онищенко (опальный бизнесмен, активно комментировал и участвовал в истории с пленками Деркача); Антон Симоненко (помощник Деркача); Андрей Телиженко (экс-дипломат Украины, информационный участник операции «пленки Деркача», вмешивался в выборы в США); Петр Журавель (называет себя политологом, Минфин США связывает его с Деркачем).

Кроме того, Минфин США ввел санкции против сайтов, связанных с Деркачем: Ерамедиа, Only News, NABULeaks и Скептик.онлайн.

В Управлении по контролю за иностранными активами Минфина США считают, что вышеуказанные лица являются частью связанной с Россией сети внешнего влияния.

Напомним, народный депутат Андрей Деркач совместно с экс-прокурором Генеральной Прокуратуры Украины Константином Куликом опубликовали новые пленки с разговором бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

До этого, 19 мая, Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, на которых, по его утверждению, записан разговор бывшего президента Украины Петра Порошенко с Джо Байденом и тогдашним госсекретарем США Джоном Керри. Среди других тем в разговорах людей на пленке упоминается и отставка Шокина. В то время его ведомство занималось расследованием деятельности в Украине компании Burisma, в которой работал сын Байдена Хантер Байден. На другой записи человек с голосом, похожим на голос Байдена, утверждает, что условием для предоставления 1 миллиарда долларов кредитных гарантий Украине является смена генерального прокурора и правительства.

Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора начать досудебное расследование в отношении того, вмешивался ли бывший вице-президент США Джо Байден в работу бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Партия «Европейская солидарность» предложила создать в Верховной Раде временную следственную комиссию для расследования попыток подорвать украинско-американское партнерство и вернуть Украину в сферу влияния страны-агрессора

В штабе Джо Байдена отреагировали на «пленки Деркача», назвав их «полностью отредактированными». Об этом заявил представитель Эндрю Бейтс, сообщает The Washington Post.

У Байдена считают, что обнародование этих записей - это продолжение древней попытки ему навредить. Представители бывшего вице-президента также отмечают, что в этом может быть замешана русская государственная телевизионная компания Russia Today, и намекнули на связь Деркача с Россией.

Народный депутат от «Европейской солидарности» Петр Порошенко поддержал версию российской провокации. Он заявил, что сейчас «пятая колонна Кремля начала масштабную спецоперацию против Украины» и через втягивание в предвыборную борьбу в США пытается подорвать двухпартийной поддержку Украины Соединенными Штатами.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая заявил, что «пленки Деркача» могут привести к уголовному делу против Порошенко по обвинению в госизмене. При этом Офис генпрокурора уже возбудил уголовное дело о государственной измене и злоупотребления властью по Порошенко. Подлинность аудиозаписей пока официально не подтверждена.