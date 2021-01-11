Соединенные Штаты Америки ввели экономические санкции против ряда граждан Украины.
Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США, передает LIGA.net.
В санкционный лист попали:
Кроме того, Минфин США ввел санкции против сайтов, связанных с Деркачем: Ерамедиа, Only News, NABULeaks и Скептик.онлайн.
В Управлении по контролю за иностранными активами Минфина США считают, что вышеуказанные лица являются частью связанной с Россией сети внешнего влияния.
Напомним, народный депутат Андрей Деркач совместно с экс-прокурором Генеральной Прокуратуры Украины Константином Куликом опубликовали новые пленки с разговором бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
До этого, 19 мая, Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, на которых, по его утверждению, записан разговор бывшего президента Украины Петра Порошенко с Джо Байденом и тогдашним госсекретарем США Джоном Керри. Среди других тем в разговорах людей на пленке упоминается и отставка Шокина. В то время его ведомство занималось расследованием деятельности в Украине компании Burisma, в которой работал сын Байдена Хантер Байден. На другой записи человек с голосом, похожим на голос Байдена, утверждает, что условием для предоставления 1 миллиарда долларов кредитных гарантий Украине является смена генерального прокурора и правительства.
Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора начать досудебное расследование в отношении того, вмешивался ли бывший вице-президент США Джо Байден в работу бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина.
Партия «Европейская солидарность» предложила создать в Верховной Раде временную следственную комиссию для расследования попыток подорвать украинско-американское партнерство и вернуть Украину в сферу влияния страны-агрессора
В штабе Джо Байдена отреагировали на «пленки Деркача», назвав их «полностью отредактированными». Об этом заявил представитель Эндрю Бейтс, сообщает The Washington Post.
У Байдена считают, что обнародование этих записей - это продолжение древней попытки ему навредить. Представители бывшего вице-президента также отмечают, что в этом может быть замешана русская государственная телевизионная компания Russia Today, и намекнули на связь Деркача с Россией.
Народный депутат от «Европейской солидарности» Петр Порошенко поддержал версию российской провокации. Он заявил, что сейчас «пятая колонна Кремля начала масштабную спецоперацию против Украины» и через втягивание в предвыборную борьбу в США пытается подорвать двухпартийной поддержку Украины Соединенными Штатами.
Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая заявил, что «пленки Деркача» могут привести к уголовному делу против Порошенко по обвинению в госизмене. При этом Офис генпрокурора уже возбудил уголовное дело о государственной измене и злоупотребления властью по Порошенко. Подлинность аудиозаписей пока официально не подтверждена.
Соединенные Штаты Америки ввели экономические санкции против ряда граждан Украины.
Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США, передает LIGA.net.
В санкционный лист попали:
Кроме того, Минфин США ввел санкции против сайтов, связанных с Деркачем: Ерамедиа, Only News, NABULeaks и Скептик.онлайн.
В Управлении по контролю за иностранными активами Минфина США считают, что вышеуказанные лица являются частью связанной с Россией сети внешнего влияния.
Напомним, народный депутат Андрей Деркач совместно с экс-прокурором Генеральной Прокуратуры Украины Константином Куликом опубликовали новые пленки с разговором бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
До этого, 19 мая, Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, на которых, по его утверждению, записан разговор бывшего президента Украины Петра Порошенко с Джо Байденом и тогдашним госсекретарем США Джоном Керри. Среди других тем в разговорах людей на пленке упоминается и отставка Шокина. В то время его ведомство занималось расследованием деятельности в Украине компании Burisma, в которой работал сын Байдена Хантер Байден. На другой записи человек с голосом, похожим на голос Байдена, утверждает, что условием для предоставления 1 миллиарда долларов кредитных гарантий Украине является смена генерального прокурора и правительства.
Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора начать досудебное расследование в отношении того, вмешивался ли бывший вице-президент США Джо Байден в работу бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина.
Партия «Европейская солидарность» предложила создать в Верховной Раде временную следственную комиссию для расследования попыток подорвать украинско-американское партнерство и вернуть Украину в сферу влияния страны-агрессора
В штабе Джо Байдена отреагировали на «пленки Деркача», назвав их «полностью отредактированными». Об этом заявил представитель Эндрю Бейтс, сообщает The Washington Post.
У Байдена считают, что обнародование этих записей - это продолжение древней попытки ему навредить. Представители бывшего вице-президента также отмечают, что в этом может быть замешана русская государственная телевизионная компания Russia Today, и намекнули на связь Деркача с Россией.
Народный депутат от «Европейской солидарности» Петр Порошенко поддержал версию российской провокации. Он заявил, что сейчас «пятая колонна Кремля начала масштабную спецоперацию против Украины» и через втягивание в предвыборную борьбу в США пытается подорвать двухпартийной поддержку Украины Соединенными Штатами.
Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая заявил, что «пленки Деркача» могут привести к уголовному делу против Порошенко по обвинению в госизмене. При этом Офис генпрокурора уже возбудил уголовное дело о государственной измене и злоупотребления властью по Порошенко. Подлинность аудиозаписей пока официально не подтверждена.