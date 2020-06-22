Народный депутат Андрей Деркач совместно с экс-прокурором Генеральной Прокуратуры Украины Константином Куликом опубликовали новые пленки с разговором бывшего президента Украины Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.

Исходя из новых записей стало известно, что Джо Байден и Петр Порошенко говорили об отставке Арсения Яценюка с поста премьер-министра Украины. Байден заявил Порошенко, что он беспокоится о том, что после отставки Яценюка тот может стать фигурантом уголовных дел. В ответ на это пятый президент Украины заверил, что трогать экс-премьера не намерен.

Также, в октябре 2016 года Петр Порошенко просил Джо Байдена оказать воздействие на Арсения Яценюка, чтобы он в свою очередь повлиял на Министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, с которым у президента были проблемы. Помимо этого, Петр Порошенко просил оказать давление на фракцию «Народный фронт», чтобы та проголосовала за бюджет и поддержку правительственных инициатив, а также законов для переговоров в Минске.

Помимо этого исходя из пленок следует, что Джо Байден предложил Петру Порошенко за закрытие дела против компании Burisma предлагали взятку в 50 миллионов долларов.

Как отметил нардеп Андрей Деркач, после на должность главы Офиса генпрокурора Руслана Рябошапки тот заявил, что уголовного дела в отношении компании «Burisma» не существует. По словам нардепа, изначально в подозрении по делу «Burisma» фигурировали ряд компаний Джо Байдена, которые потом оттуда исчезли. Андрей Дерчак также отметил, что НАБУ вело слежку за бывшим генпрокурором Виктором Шокиным и сливало собранную информацию в посольство США в Украине.

на записях также запечатлен момент, как Джо Байден, защищает лоббиста своих энергетических интересов в Украине, главу «Нафтогаза» Андрея Коболева, от отставки. Андрей Деркач заявляет, что через газовые схемы с виртуальной перекачкой российского газа через Словакию из бюджета Украины было украдено около 1,5 миллиарда долларов США.

Помимо этого, на пленках также есть разговор Петра Порошенко и Джо Байдена о том, что президенту Украины нужна поддержка назначения Юрия Луценко на пост генерального прокурора.

Нардеп также опубликовал таблицу с полным разбором причастных к международным коррупционным схемам под названием DemoCorruption.

Напомним, 19 мая депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, на которых, по его утверждению, записан разговор бывшего президента Украины Петра Порошенко с Джо Байденом и тогдашним госсекретарем США Джоном Керри. Среди других тем в разговорах людей на пленке упоминается и отставка Шокина. В то время его ведомство занималось расследованием деятельности в Украине компании Burisma, в которой работал сын Байдена Хантер Байден. На другой записи человек с голосом, похожим на голос Байдена, утверждает, что условием для предоставления 1 миллиарда долларов кредитных гарантий Украине является смена генерального прокурора и правительства.

Печерский районный суд Киева обязал Офис генерального прокурора начать досудебное расследование в отношении того, вмешивался ли бывший вице-президент США Джо Байден в работу бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина.

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В штабе Джо Байдена отреагировали на «пленки Деркача», назвав их «полностью отредактированными». Об этом заявил представитель Эндрю Бейтс, сообщает The Washington Post.

У Байдена считают, что обнародование этих записей - это продолжение древней попытки ему навредить. Представители бывшего вице-президента также отмечают, что в этом может быть замешана русская государственная телевизионная компания Russia Today, и намекнули на связь Деркача с Россией.

Народный депутат от «Европейской солидарности» Петр Порошенко поддержал версию российской провокации. Он заявил, что сейчас «пятая колонна Кремля начала масштабную спецоперацию против Украины» и через втягивание в предвыборную борьбу в США пытается подорвать двухпартийной поддержку Украины Соединенными Штатами.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 мая заявил, что «пленки Деркача» могут привести к уголовному делу против Порошенко по обвинению в госизмене. При этом Офис генпрокурора уже возбудил уголовное дело о государственной измене и злоупотребления властью по Порошенко. Подлинность аудиозаписей пока официально не подтверждена.

В свою очередь глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия считает, что правоохранительные органы должны установить, кто осуществлял записи разговоров бывшего президента Украины Петра Порошенко с Джо Байденом и тогдашним госсекретарем США Джоном Керри.