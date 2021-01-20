Во Франции зарегистрировали 5 случаев смерти вскоре после вакцинации, все — среди людей почтенного возраста. На данный момент считается, что их смерть не связана с получением вакцины.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщило Министерство здравоохранения.

По данным Минздрава, из около полумиллиона французов, которые уже получили свою первую дозу вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech, нежелательные побочные эффекты проявились у 139 человек, пять человек вскоре после получения прививки умерли.

— Во всех случаях, это были люди пожилого или очень почтенного возраста, с хроническими заболеваниями, — сообщил министр здравоохранения Оливье Веран. — По данным, которые нам известны в настоящее время, ничто не дает оснований делать вывод о том, что их смерть связана с вакцинацией. Все умершие — лица преклонного возраста из домов престарелых, — прокомментировали вопрос в Нацагентстве по безопасности медицинских препаратов (ANSM).

Также в ведомстве уточнили, что обычно в домах престарелых ежедневно умирает 465 человек, и тысячи ежедневно госпитализируют. Поэтому, учитывая размах кампании вакцинации и высокую вероятность смерти лиц из этой возрастной группы, вполне ожидаемо, что будут случаи смертей вскоре после прививки вакциной от коронавируса.

Напомним, в Норвегии зарегистрировали 29 смертей среди людей старше 75 лет, которым ранее сделали первую вакцину против коронавируса. Власти расследуют указанные случаи смерти.