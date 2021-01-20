В Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ожидают, что смертность от коронавируса превысит 100 тысяч в неделю. Это должно случиться в ближайшее время.

Об этом заявил в Twitter ведущий эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

Так, за прошлую неделю зафиксировали более чем 93 тысяч смертельных исходов.

—Ожидается, что в ближайшее время глобальная смертность от COVID-19 превысит 100 тысяч в неделю, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ЕС разрабатывает механизм для передачи лишних COVID-вакцин более бедным странам.