В Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ожидают, что смертность от коронавируса превысит 100 тысяч в неделю. Это должно случиться в ближайшее время.
Об этом заявил в Twitter ведущий эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.
Так, за прошлую неделю зафиксировали более чем 93 тысяч смертельных исходов.
—Ожидается, что в ближайшее время глобальная смертность от COVID-19 превысит 100 тысяч в неделю, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ЕС разрабатывает механизм для передачи лишних COVID-вакцин более бедным странам.
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В Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ожидают, что смертность от коронавируса превысит 100 тысяч в неделю. Это должно случиться в ближайшее время.
Об этом заявил в Twitter ведущий эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.
Так, за прошлую неделю зафиксировали более чем 93 тысяч смертельных исходов.
—Ожидается, что в ближайшее время глобальная смертность от COVID-19 превысит 100 тысяч в неделю, — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ЕС разрабатывает механизм для передачи лишних COVID-вакцин более бедным странам.