Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес заявила о разработке механизма, который бы позволил поделиться лишними вакцинами от коронавируса с более бедными соседями и Африкой. Этот механизм будет действовать отдельно от COVAX.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Европейский союз с населением 450 млн человек уже подписал контракты на более 2 млрд доз зарегистрированных и потенциальных COVID-вакцин с шестью компаниями.

— Мы работаем со странами-членами ЕС, чтобы предложить европейский механизм для обмена вакцинами за пределами наших границ, — сказала Стелла Кириакидес.

Она подчеркнула, что этот механизм позволит предоставить вакцины от коронавируса более бедным странам раньше глобальной инициативы COVAX.

Напомним, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус предупредил, что мир находится на грани «катастрофического морального падения» из-за неравномерного распределения вакцин против Covid.

До этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что некоторые страны закупают вакцины от коронавируса сверх своих потребностей. Он призвал их делиться COVID-вакцинами с другими странами.