Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус предупредил, что мир находится на грани «катастрофического морального падения» из-за неравномерного распределения вакцин против Covid.

Об этом сообщает BBC.

Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что проблема вакцинации и ее доступности всерьез беспокоит ВОЗ, поскольку мир находится на грани «катастрофического морального падения» из-за несправедливого внедрения вакцины.

Он подчеркнул, что молодых и здоровых людей из более богатых стран несправедливо вакцинировать раньше уязвимых людей в более бедных странах.

Для примера Гебреисус рассказал, что в то время, как в 49 странах с высоким уровнем доходов в настоящее время введено более 39 миллионов доз вакцин от коронавируса, в одной из стран с самым низким уровнем доходов было введено всего лишь 25 доз.

— Я должен быть откровенным: мир находится на грани катастрофического морального провала – и цена этой неудачи будет заплачена жизнями и деньгами в самых бедных в мире странах, — заявил Тедрос Аданом Гебреисус.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что некоторые страны закупают вакцины от коронавируса сверх своих потребностей. Он призвал их делиться COVID-вакцинами с другими странами.