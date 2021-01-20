В микрорайоне Варваровка в акватории реки Южный Буг водитель пытался совершить маневр, но подъехал чересчур близко к воде и провалился колесами под лед.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
19 января в 19:55 на пункт связи Службы спасения поступил сигнал бедствия об автомобиле, заблокированном льдом. На место происшествия направилось дежурное отделение, по прибытию пожарные увидели автомобиль ВАЗ-2106, который выехал на лед из-за неумелого управления водителя.
С помощью буксировочного троса спасатели оттащили транспорт от реки, а прибывшие полицейские провели разъяснительную беседу с водителем.
Напомним, пожар в Одессе квалифицировали как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Возгорания продолжается в гостиничном комплексе на улице Посмитного.
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В микрорайоне Варваровка в акватории реки Южный Буг водитель пытался совершить маневр, но подъехал чересчур близко к воде и провалился колесами под лед.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.
19 января в 19:55 на пункт связи Службы спасения поступил сигнал бедствия об автомобиле, заблокированном льдом. На место происшествия направилось дежурное отделение, по прибытию пожарные увидели автомобиль ВАЗ-2106, который выехал на лед из-за неумелого управления водителя.
С помощью буксировочного троса спасатели оттащили транспорт от реки, а прибывшие полицейские провели разъяснительную беседу с водителем.
Напомним, пожар в Одессе квалифицировали как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Возгорания продолжается в гостиничном комплексе на улице Посмитного.