Во Львовской области перевернулся в кювет военный КрАЗ-5233, 13 человек получили травмы, восемь из них госпитализировали.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

ДТП произошло 19 января около 12:05. Грузовик, за рулем которого находился 37-летний водитель-контрактник из Хмельницкой области, направлялся с плановых занятий в с. Старычи (Яворовский район). На спуске дороги, возле учебно-тренировочного комплекса, водитель не справился с управлением и совершил выезд в кювет.

Во время аварии в автомобиле находился 31 военнослужащий, из них 28 — в кузове, трое (водитель и пассажиры) — в кабине. В результате ДТП 13 военнослужащих получили телесные повреждения различной степени тяжести, из них восемь госпитализированы.

Напомним, 6 января на выезде из Николаева в направлении Одессы в дорожно-транспортном происшествии погиб сотрудник управления патрульной полиции старший сержант полиции Рустам Шохужаев.