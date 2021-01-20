На Международной космической станции произошло нештатное отключение системы кондиционирования воздуха СКВ-2. Необходимо будет провести дополнительные проверки.

Об этом рассказал космонавт Сергей Рыжиков в ходе переговоров с Центром управления полетами, передает РБК-Украина.

По словам наземных специалистов, из-за отключения системы кондиционирования необходимо «деактивировать компьютер» и провести дополнительные проверки.

Отметим, системы СКВ-1 и СКВ-2 находятся в модуле «Звезда», они дублируют друг друга. В модуле также находится источник утечки воздуха на МКС, о которой стало известно в конце августа. С этого времени экипаж занят поиском места утечки и ее устранением.

Космонавтам удалось найти царапину или трещину в предполагаемом месте утечки воздуха и заклеить ее специальной термостойкой каптоновой лентой, однако полностью устранить утечку не удалось.

Ранее сообщалось, что из модуля МКС неизвестная деталь улетела в открытый космос при выходе космонавтов.