На Международной космической станции произошло нештатное отключение системы кондиционирования воздуха СКВ-2. Необходимо будет провести дополнительные проверки.
Об этом рассказал космонавт Сергей Рыжиков в ходе переговоров с Центром управления полетами, передает РБК-Украина.
По словам наземных специалистов, из-за отключения системы кондиционирования необходимо «деактивировать компьютер» и провести дополнительные проверки.
Отметим, системы СКВ-1 и СКВ-2 находятся в модуле «Звезда», они дублируют друг друга. В модуле также находится источник утечки воздуха на МКС, о которой стало известно в конце августа. С этого времени экипаж занят поиском места утечки и ее устранением.
Космонавтам удалось найти царапину или трещину в предполагаемом месте утечки воздуха и заклеить ее специальной термостойкой каптоновой лентой, однако полностью устранить утечку не удалось.
Ранее сообщалось, что из модуля МКС неизвестная деталь улетела в открытый космос при выходе космонавтов.
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На Международной космической станции произошло нештатное отключение системы кондиционирования воздуха СКВ-2. Необходимо будет провести дополнительные проверки.
Об этом рассказал космонавт Сергей Рыжиков в ходе переговоров с Центром управления полетами, передает РБК-Украина.
По словам наземных специалистов, из-за отключения системы кондиционирования необходимо «деактивировать компьютер» и провести дополнительные проверки.
Отметим, системы СКВ-1 и СКВ-2 находятся в модуле «Звезда», они дублируют друг друга. В модуле также находится источник утечки воздуха на МКС, о которой стало известно в конце августа. С этого времени экипаж занят поиском места утечки и ее устранением.
Космонавтам удалось найти царапину или трещину в предполагаемом месте утечки воздуха и заклеить ее специальной термостойкой каптоновой лентой, однако полностью устранить утечку не удалось.
Ранее сообщалось, что из модуля МКС неизвестная деталь улетела в открытый космос при выходе космонавтов.