Неопознанный объект вылетел из Международной космической станции (МКС) в открытый космос при выходе российского космонавта Сергея Рыжикова из модуля «Поиск».

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Как следует из видеотрансляции, во время выхода Сергея Рыжикова из модуля «Поиск» неизвестная деталь покинула станцию и улетела в открытый космос.

«Что это мы видим? Какой-то посторонний летающий объект. Что-то полетело, но что-то не нужное. Что-то случайное», — прокомментировали произошедшее ведущие трансляции.

В среду начался выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова. Им предстоит выполнить ряд манипуляций для подготовки к прибытию нового российского модуля «Наука».

В частности, космонавты проверят герметичность люка модуля «Поиск», заменят сменную панель регулятора расхода жидкости на модуле «Заря», а также выполнят ряд работ в рамках научных экспериментов. Еще космонавтам придется заняться «уборкой» в космосе: они очистят снаружи иллюминатор модуля «Звезда».

Всего космонавтам предстоит пробыть в открытом космосе 5 часов 33 минуты. Нынешнему экипажу МКС предстоят два выхода в открытый космос. Второй предварительно запланирован на февраль. Всего для интеграции модуля «Наука» потребуется около 10 выходов в космос.

Последний раз российские космонавты выходили в открытый космос 29 мая 2019 года. Тогда работы с внешней стороны МКС выполняли космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин, они провели в открытом космосе около шести часов.

Напомним, в ночь на 16 ноября корабль компании SpaceX изобретателя Илона Маска Crew Dragon отправил на орбиту четырех астронавтов с космодрома на мысе Канаверал в США. Трое представителей американского аэрокосмического агентства и один японского в течение следующих шести месяцев будут работать на Международной космической станции.