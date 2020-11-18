Неопознанный объект вылетел из Международной космической станции (МКС) в открытый космос при выходе российского космонавта Сергея Рыжикова из модуля «Поиск».
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Как следует из видеотрансляции, во время выхода Сергея Рыжикова из модуля «Поиск» неизвестная деталь покинула станцию и улетела в открытый космос.
«Что это мы видим? Какой-то посторонний летающий объект. Что-то полетело, но что-то не нужное. Что-то случайное», — прокомментировали произошедшее ведущие трансляции.
В среду начался выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова. Им предстоит выполнить ряд манипуляций для подготовки к прибытию нового российского модуля «Наука».
В частности, космонавты проверят герметичность люка модуля «Поиск», заменят сменную панель регулятора расхода жидкости на модуле «Заря», а также выполнят ряд работ в рамках научных экспериментов. Еще космонавтам придется заняться «уборкой» в космосе: они очистят снаружи иллюминатор модуля «Звезда».
Всего космонавтам предстоит пробыть в открытом космосе 5 часов 33 минуты. Нынешнему экипажу МКС предстоят два выхода в открытый космос. Второй предварительно запланирован на февраль. Всего для интеграции модуля «Наука» потребуется около 10 выходов в космос.
Последний раз российские космонавты выходили в открытый космос 29 мая 2019 года. Тогда работы с внешней стороны МКС выполняли космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин, они провели в открытом космосе около шести часов.
Напомним, в ночь на 16 ноября корабль компании SpaceX изобретателя Илона Маска Crew Dragon отправил на орбиту четырех астронавтов с космодрома на мысе Канаверал в США. Трое представителей американского аэрокосмического агентства и один японского в течение следующих шести месяцев будут работать на Международной космической станции.
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Неопознанный объект вылетел из Международной космической станции (МКС) в открытый космос при выходе российского космонавта Сергея Рыжикова из модуля «Поиск».
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Как следует из видеотрансляции, во время выхода Сергея Рыжикова из модуля «Поиск» неизвестная деталь покинула станцию и улетела в открытый космос.
«Что это мы видим? Какой-то посторонний летающий объект. Что-то полетело, но что-то не нужное. Что-то случайное», — прокомментировали произошедшее ведущие трансляции.
В среду начался выход в открытый космос российских космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова. Им предстоит выполнить ряд манипуляций для подготовки к прибытию нового российского модуля «Наука».
В частности, космонавты проверят герметичность люка модуля «Поиск», заменят сменную панель регулятора расхода жидкости на модуле «Заря», а также выполнят ряд работ в рамках научных экспериментов. Еще космонавтам придется заняться «уборкой» в космосе: они очистят снаружи иллюминатор модуля «Звезда».
Всего космонавтам предстоит пробыть в открытом космосе 5 часов 33 минуты. Нынешнему экипажу МКС предстоят два выхода в открытый космос. Второй предварительно запланирован на февраль. Всего для интеграции модуля «Наука» потребуется около 10 выходов в космос.
Последний раз российские космонавты выходили в открытый космос 29 мая 2019 года. Тогда работы с внешней стороны МКС выполняли космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин, они провели в открытом космосе около шести часов.
Напомним, в ночь на 16 ноября корабль компании SpaceX изобретателя Илона Маска Crew Dragon отправил на орбиту четырех астронавтов с космодрома на мысе Канаверал в США. Трое представителей американского аэрокосмического агентства и один японского в течение следующих шести месяцев будут работать на Международной космической станции.
|
Звернення громадських об'єднань Миколаївщини щодо виборів міського головиИлья Шполянский
|
Что Николаеву нужно сделать, чтобы переманить талантливую молодёжь из сел и других городов на учебу?Александр Максименко
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