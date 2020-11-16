С астронавтами корабля Crew Dragon на Международную космическую станцию отправилась плюшевая игрушка Малыша Йода из сериала «Мандалорец».

Об этом пишет Business Insider.

Игрушка Йоды летала с астронавтами и во время тестового полета. Специалист по коммуникациям NASA Лия Чесье рассказала, что игрушки на борту это традиция — их используют в качестве «индикаторов невесомости». Как только игрушка начинает летать по кабине, это значит, что корабль преодолел земное притяжение.

В первой пилотируемой миссии SpaceX с астронавтами летел плюшевый динозавр.

В ночь на 16 ноября корабль компании SpaceX изобретателя Илона Маска Crew Dragon отправил на орбиту четырех астронавтов с космодрома на мысе Канаверал в США. Трое представителей американского аэрокосмического агентства и один японского в течение следующих шести месяцев будут работать на Международной космической станции.