С астронавтами корабля Crew Dragon на Международную космическую станцию отправилась плюшевая игрушка Малыша Йода из сериала «Мандалорец».
Об этом пишет Business Insider.
Игрушка Йоды летала с астронавтами и во время тестового полета. Специалист по коммуникациям NASA Лия Чесье рассказала, что игрушки на борту это традиция — их используют в качестве «индикаторов невесомости». Как только игрушка начинает летать по кабине, это значит, что корабль преодолел земное притяжение.
В первой пилотируемой миссии SpaceX с астронавтами летел плюшевый динозавр.
В ночь на 16 ноября корабль компании SpaceX изобретателя Илона Маска Crew Dragon отправил на орбиту четырех астронавтов с космодрома на мысе Канаверал в США. Трое представителей американского аэрокосмического агентства и один японского в течение следующих шести месяцев будут работать на Международной космической станции.
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С астронавтами корабля Crew Dragon на Международную космическую станцию отправилась плюшевая игрушка Малыша Йода из сериала «Мандалорец».
Об этом пишет Business Insider.
Игрушка Йоды летала с астронавтами и во время тестового полета. Специалист по коммуникациям NASA Лия Чесье рассказала, что игрушки на борту это традиция — их используют в качестве «индикаторов невесомости». Как только игрушка начинает летать по кабине, это значит, что корабль преодолел земное притяжение.
В первой пилотируемой миссии SpaceX с астронавтами летел плюшевый динозавр.
В ночь на 16 ноября корабль компании SpaceX изобретателя Илона Маска Crew Dragon отправил на орбиту четырех астронавтов с космодрома на мысе Канаверал в США. Трое представителей американского аэрокосмического агентства и один японского в течение следующих шести месяцев будут работать на Международной космической станции.