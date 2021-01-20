«Британский» вариант коронавируса пока не обнаружили в Украине. Однако о случаях инфицирования этим штаммом уже сообщили 60 стран мира.
Об этом сообщили пресс-служба Центра общественного здоровья Украины (ЦОС) и Economic Times со ссылкой на отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Как отметил в. о. директора ЦОС Игорь Кузин, имеющиеся в Украине тест-системы способны обнаруживать и мутировавшие варианты коронавируса, которых в мире уже около 12 тысяч.
«Все эти формы исследуют и сейчас отсутствуют сообщения о существенных изменениях его генома, которые имели бы существенное клиническое или диагностическое значение», — отметил Кузин.
Он добавил, что Украина также как партнер мировой сети эпиднадзора предоставляет для анализа образцы коронавируса наших пациентов.
В то же время ВОЗ в своем еженедельном отчете объявила, что уже 60 стран сообщили о случаях инфицирования «британским» вариантом, еще 23 страны — штаммом, который обнаружили в Южно-Африканской Республике. За последнюю неделю количество стран, в которых обнаруживали «британский» штамм, выросло на 10.
Напомним, в Германии обнаружили новый вид коронавируса, отличный от всех других.
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«Британский» вариант коронавируса пока не обнаружили в Украине. Однако о случаях инфицирования этим штаммом уже сообщили 60 стран мира.
Об этом сообщили пресс-служба Центра общественного здоровья Украины (ЦОС) и Economic Times со ссылкой на отчет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Как отметил в. о. директора ЦОС Игорь Кузин, имеющиеся в Украине тест-системы способны обнаруживать и мутировавшие варианты коронавируса, которых в мире уже около 12 тысяч.
«Все эти формы исследуют и сейчас отсутствуют сообщения о существенных изменениях его генома, которые имели бы существенное клиническое или диагностическое значение», — отметил Кузин.
Он добавил, что Украина также как партнер мировой сети эпиднадзора предоставляет для анализа образцы коронавируса наших пациентов.
В то же время ВОЗ в своем еженедельном отчете объявила, что уже 60 стран сообщили о случаях инфицирования «британским» вариантом, еще 23 страны — штаммом, который обнаружили в Южно-Африканской Республике. За последнюю неделю количество стран, в которых обнаруживали «британский» штамм, выросло на 10.
Напомним, в Германии обнаружили новый вид коронавируса, отличный от всех других.