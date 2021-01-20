Ученики школы в поселке Новотроицкое Херсонской области затравили 13-летнюю девочку. Они выманили у нее интимные фото, создали в мессенджере закрытый чат и начали ее булить.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Школьница начала общаться в сети с парнем ее возраста. В ходе переписки он попросил отправить ей интимные фото и она согласилась.

Через какое-то время одноклассник пострадавшей показал девочке чат в мессенджере без нее, в котором другие дети нецензурно оскорбляли школьницу, насмехались и пересылали друг другу те самые интимные снимки.

Выяснилось, что «парнем», с которым она переписывалась, оказались две ее одноклассницы, которые вели от его имени переписку. После того, что девушка узнала, она закрылась в себе, отказалась ходить в школу и видеться с друзьями. Сначала родители пытались разобраться в ситуации сами, но когда ничего не вышло, обратились в полицию.

В отношении несовершеннолетних обидчиц полицейские составили два админпротокола по статье 173-4 КУоАП (буллинг). С детьми провели профилактические беседы.