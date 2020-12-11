В понедельник, 7 декабря, в одной из школ Первомайска, ученик 6-го класса распылил в кабинете содержимое газового баллончика.

Об этом сообщает Центр гражданского здоровья Министерства охраны здоровья Украины.

В результате распыление газа в помещении 7 школьников получили поражение дыхательных путей, пострадавших увезли в больницу с жалобами на раздражение в горле и боль в животе. Медики сделали необходимые обследования и лабораторные исследования.

Похожий случай произошел и в Червонограде Львовской области, в местной школе дети пострадали от распыления газа в помещении школы, сейчас они находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

МОЗ напоминает, что использование газовых балончиков может навредить здоровью.

Напомним, что 5 ноября 2018 года, в Ингульском районе в одной из николаевских школ во время перерыва двое 14-летних школьников распылили газовый баллончик, который находился в кармане куртки одного из девятиклассников.