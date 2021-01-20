Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил о фактах принудительной вакцинации против COVID-19 граждан, проживающих на оккупированном Российской Федерацией полуострове.

Об этом он заявил в ходе комитетских слушаний в формате видеоконференции, цитирует Интерфакс-Украина.

— У нас еще есть факты фактически принудительной вакцинации наших граждан неизвестно чем, неизвестно какой вакциной, неизвестно какого качества, — заявил Антон Кориневич.

Постпред также утверждает, что жители Крыма не имеют возможность по собственному желанию сделать тест на COVID-19. Кориневич говорит что с распространением пандемии COVID-19 ситуация с правами человека в Крыму еще больше ухудшилась.

По его словам, российская оккупационная власть показала себя абсолютно неспособной обеспечить надлежащее санитарно-гигиеническое состояние в Крыму.

Постпред сообщил, что в Крыму отсутствует необходимое количество мест в больницах, имеют место отказы в госпитализации граждан, перемещение больных COVID-19 из больниц в санатории, где им не могут оказать необходимую медицинскую помощь.

Напомним, 52% украинцев не готовы делать прививки против COVID-19, даже если вакцина будет бесплатной. В то же время 43% не прочь вакцинироваться бесплатным препаратом.