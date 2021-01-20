Об этом свидетельствуют результаты опроса, который 14-16 января проводила социологическая группа «Рейтинг».

В то же время если вакцина будет продаваться в аптеках, готовы сделать прививки 39%, не готовы — 56%. Сторонников бесплатной вакцинации относительно больше среди людей от 50 лет, в западных регионах и в сельской местности.

В то же время противников бесплатной вакцинации больше среди женщин, людей от 18 до 49 лет, жителей сел и тех, кто не боится заболеть.

По сравнению с прошлым опросом в конце ноября количество тех, кто готов вакцинироваться бесплатно, уменьшилось. Тогда 55% заявляли, что не против сделать прививки, если это будет бесплатно, 40% — были не готовы. Также по сравнению с ноябрем несколько возросло количество желающих привиться платной вакциной (с 35%).

Напомним, вакцинация от коронавируса на Николаевщине начнется в феврале-марте 2021 года. Первыми прививку получат медики, военные и люди из домов престарелых.