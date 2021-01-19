Вакцинация от коронавируса на Николаевщине начнется в феврале-марте 2021 года. Первыми прививку получат медики, военные и люди из домов престарелых.

Об этом во вторник, 19 января, в ходе онлайн-брифинга заявил начальницы КНП «Николаевский областной центр общественного здоровья» Оксана Баланская, пишут НикВести.

По словам чиновницы, вакцинация будет проходить в украине в 5 этапов и будет иметь добровольный характер.

— Вакцинация в Украине будет исключительно добровольной! В дорожно карте вакцинации указывается, что в связи с тем, что доступ к вакцине на сегодняшний день ограниченный, кампании по вакцинации рекомендовано проводить в 5 этапов. Мы сейчас ожидаем 1 этап. На этом этапе предполагается вакцинация людей с критическим риском инфицирования и тех людей, которые выполнят критические функции по ответу на пандемию на коронавирусную болезнь. То есть, в первую очередь это медики, персонал который работает в медучреждениях. То есть, это сотрудники наших 18 госпиталей. Также люди в интернатных заведениях, в домах для людей преклонного возраста, а также сотрудники этих заведений. Кроме этого, вакцинироваться будут военнослужащие Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии, — заявила Оксана Баланская.

Она также отметила, что приблизительно вакцинация начнется на николаевщине, как и во всей Украине в феврале, или марте 2021 года.

Напомним, главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова считает, что вакцина от коронавируса не сможет создать у людей стойкий иммунитет и полностью решить проблему эпидемии.