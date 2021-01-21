Одесская полиция установили личности жертв 30-летнего злоумышленника, который накануне убил двоих человек. Жертвами злоумышленника стали его отец, которого он обезглавил, и 32-летний мужчина, бывший другом семьи.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры.

— Мужчину задержали. Во время обыска по месту жительства злоумышленника работники правоохранительных органов обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, пострадавшими оказались отец задержанного и друг семьи, — уточнили в пресс-службе.

В настоящее время продолжаются следственные действия, по результатам которых будет решен вопрос об избрании задержанному меры пресечения и пр.

Согласно информации агентства, подозреваемый ранее якобы работал в пятизвездочном отеле «Дюк», расположенном в переулке Чайковского, откуда был уволен «за психи на работе и пребывание в наркотическом опьянении».

Как сообщалось, задержанный, отрезав людям головы, пошёл с ними курить во двор.