Житель штата Мичиган сорвал джекпот в 1 миллиард долларов в одной из крупнейших лотерей страны – Mega Millions.

Об этом сообщает Korrespondent.net.

Везунчик может получать астрономическую сумму частями на протяжении 30 лет или забрать все сразу, но тогда сумма выигрыша снизится до 776 миллионов долларов.

Счастливый победитель угадал все шесть номеров, выпавших 22 января – белые шары 4, 26, 42, 50 и 60, а также золотой Mega Ball 24.

«Это был единственный билет, угадавший все шесть номеров», - говорится в сообщении лотереи.

Обладатель счастливого билета выиграл второй по величине джекпот в мировой истории. Предыдущий сорвали в октябре 2018 году, когда житель Южной Каролины купил выигрышный билет на $1,5 млрд. Он дал о себе знать организаторам лишь в марте 2019 года и выбрал опцию единовременного платежа в размере почти $878 млн.

Напомним, в международной лотерее EuroMillion 11 декабря разыграли рекордный для европейских лотерей джекпот — 200 миллионов евро. Победил житель Франции