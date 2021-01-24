Власти Чили заявили, что сожалеют о распространении паники из-за ложного предупреждения о цунами, призывающего людей покинуть прибрежные районы.

Об этом сообщает Reuters.

Министерство внутренних дел в Чили сообщило в Twitter, что подземные толчки силой 7 баллов произошли в 20:36 23 января. Власти призвали к эвакуации прибрежные районы из-за рисков цунами.

Министерство также совершило экстренную рассылку на мобильные телефоны по всей стране, призывая оставить дома у моря. Чуть позже Министерство разъяснило, что это все оказалось ошибкой.

— Мы хотим обеспечить душевное спокойствие населению, сказать им, что нет необходимости эвакуировать всю национальную территорию, только антарктическую базу, - заявил на пресс-конференции Мигель Ортис из Национального управления по чрезвычайным ситуациям.

Люди в прибрежных городах, включая Ла-Серена, к северу от Сантьяго, и Вальпараисо, начали покидать районы, близкие к побережью после предупреждения, пока не стали появляться сообщения о том, что это была ложная тревога.

Ранее сообщалось, что сейсмологи зафиксировали в Афганистане землетрясения магнитудой 5,5 и 6. Первое произошло вечером в субботу, 16 января.