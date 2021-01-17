Сейсмологи зафиксировали в Афганистане землетрясения магнитудой 5,5 и 6. Первое произошло вечером в субботу, 16 января.
Об этом информирует сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр землетрясения был расположен в 42 км к югу от населенного пункта Джурм в провинции Бадахшан на северо-востоке страны.
Его очаг находился на глубине 185 км. Толчки вероятно ощущались в Таджикистане и Пакистане.
Данные о возможных жертвах и разрушениях не поступали.
Кроме того, сеть сейсмических станций Казахстана сегодня ночью зарегистрировала землетрясение магнитудой 6 на территории Афганистана.
Эпицентр был расположен в 823 км на юго-запад от Алма-Аты на территории Афганистана. Указано, что в Шымкенте ощущалось землетрясение магнитудой 2-3. Сведений о жертвах и разрушениях также пока не поступало.
Напомним, ранее в Индонезии на острове Сулавеси произошло сильное землетрясение. В результате семь человек погибли, сотни получили ранения.
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Сейсмологи зафиксировали в Афганистане землетрясения магнитудой 5,5 и 6. Первое произошло вечером в субботу, 16 января.
Об этом информирует сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.
Эпицентр землетрясения был расположен в 42 км к югу от населенного пункта Джурм в провинции Бадахшан на северо-востоке страны.
Его очаг находился на глубине 185 км. Толчки вероятно ощущались в Таджикистане и Пакистане.
Данные о возможных жертвах и разрушениях не поступали.
Кроме того, сеть сейсмических станций Казахстана сегодня ночью зарегистрировала землетрясение магнитудой 6 на территории Афганистана.
Эпицентр был расположен в 823 км на юго-запад от Алма-Аты на территории Афганистана. Указано, что в Шымкенте ощущалось землетрясение магнитудой 2-3. Сведений о жертвах и разрушениях также пока не поступало.
Напомним, ранее в Индонезии на острове Сулавеси произошло сильное землетрясение. В результате семь человек погибли, сотни получили ранения.