В аэропорту «Борисполь» таможенники задержали партию турецких «оригиналов» брендов Louis Vuitton, Tommy Hilfiger и Moncler. Контрабанда находилась в девяти чемоданах, общим весом в 205 килограмм.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни.

«Невероятное количество одежды киевские таможенники обнаружили при сканировании багажа пассажиров со стамбульского рейса, обратив внимание, что все 9 чемоданов принадлежат одному гражданину», — говорится в сообщении.

Гражданин Азербайджана пытался провести контрабанду без налогообложения. Мужчина прилетел из Стамбула в Киев, после чего должен был улететь в Одессу.

«По возвращении из-за границы для прохождения таможенного контроля мужчина выбрал упрощенную систему «зеленый коридор». Этим выбором человек гарантировал отсутствие у него товаров, суммарная фактурная стоимость которых превышает эквивалент 1000 евро. Именно на эту сумму украинскому законодательству разрешено ввозить товары (кроме подакцизных) без письменного декларирования и уплаты предусмотренных законодательством таможенных платежей», — говорится в сообщении.

Мужчина не заполнил письменную декларацию и не обращался за консультацией перед началом таможенного контроля. На него был составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Таможенники изъяли 351 единицу одежды и сумки с логотипами Louis Vuitton, Tommy Hilfiger, Moncler, Fendi, Prada, Calvin Klein до вынесения судом решения по делу.

Ранее таможенники изъяли 23 бриллианта, которые жителю Винницы отправили из Индии под видом обычной бижутерии.