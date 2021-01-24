В Сербии выявили первый случай «британского» штамма коронавируса. Жительница Сербии накануне вернулась из Великобритании.
Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, пишет РБК-Украина.
По его словам, женщина по прибытию сдала ПЦР-тест на коронавирус, однако результат оказался отрицательным. При повторном тестировании анализ показал, что женщина была носителем «британского» штамма коронавируса
Она находится на изоляции, так же как и ее контактные лица.
Ранее сообщалось, что во Франции прививку против коронавирусной болезни уже получило около миллиона человек.
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В Сербии выявили первый случай «британского» штамма коронавируса. Жительница Сербии накануне вернулась из Великобритании.
Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, пишет РБК-Украина.
По его словам, женщина по прибытию сдала ПЦР-тест на коронавирус, однако результат оказался отрицательным. При повторном тестировании анализ показал, что женщина была носителем «британского» штамма коронавируса
Она находится на изоляции, так же как и ее контактные лица.
Ранее сообщалось, что во Франции прививку против коронавирусной болезни уже получило около миллиона человек.