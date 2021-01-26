За прошедшие сутки, 25 января, боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

В частности, российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям украинских защитников из разных видов оружия: минометов 120-го калибра, противотанкового ракетного комплекса, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов, стрелкового оружия, подствольного гранатомета.

В результате обстрелов получил ранение один украинский военный. Его оперативно доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь врачей.

На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь.

«О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ», - сообщили в штабе ООС.

С начала текущих суток, 26 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Золотое (Луганская область) боевики обстреляли позиции украинских военных, в результате чего один боец получил тяжелые ранения.