Военнослужащие Чопского подразделения обнаружили группу правонарушителей возле границы Словакии вечером 25 января.

Об этом сообщают на сайте Госпогранслужбы.

Когда неизвестные пытались перебраться через границу, сработала сигнализация. В район тревоги отправился отряд пограничников, по обнаруженным следам пустили обученного пса. Собака вывела правоохранителей на группу граждан Ирана, пытавшихся спрятаться в лесу.

Четыре мужчины, женщина и 9-летний мальчик подтвердили, что пытались попасть в пределы Европейского союза в обход пунктов контроля на границе. Задержанных доставили в пункт контроля. В Украину иностранные граждане попали законным путем, следствие выясняет детали.

Напомним, украинские пограничники задержали россиянку, планировавшую вывезти в свою страну прицел к снайперской винтовке.