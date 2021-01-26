Жительница Николаева Екатерина Ангелова пожаловалась на состояние дороги в микрорайоне Матвеевка, на которой в прошлом году прошел ямочный ремонт.

Соответствующие фото она опубликовала на странице Contact Center при Николаевском горсовете в Facebook.

По словам девушки, в 2020 году на улице Силикатной во время дождя выполнили ямочный ремонт, из-за чего год спустя дорожное покрытие вновь испортилось. Также Екатерина Ангелова отметила, что коммунальные службы не проводят уборку данной улицы.

— Прошу обратить внимание на состояния дорожного покрытия по всей улице Силикатной, в микрорайоне Матвеевка. В 2020 году в сентябре был проведен ямочный ремонт, после чего ямы стали больше. Так же положили горбики асфальта именуемый лежачий полицейский без предупредительных знаков и разметки (у машин отрываются днища и уже снесли забор прилегающих домов). Так же ремонт был произведен без наличия специалистов, после дождя, оттепели, в большое скопление воды, о чем свидетельствуют фото. Не ухаживают за обочинами, а также не убираются улицы, — написала она.

Напомним, из бюджета Николаева в 2020 году потратили 92,6 миллионов гривен на ремонт дорог в городе.