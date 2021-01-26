В Новоодесском районе Николаевской области правоохранители расследуют обстоятельства убийства местного жителя.

Об этом сообщается на сайте ГУ Национальной полиции в Николаевской области.

Сегодня, 26 января, около 10:00 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что в частном доме в селе Пески Новоодесского района обнаружили труп 34-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции, криминалисты Следственного управления ГУНП, кинолог со служебной собакой и судебно-медицинский эксперт. При осмотре эксперт обнаружил у погибшего травмы головы и туловища. Для установления причины смерти тело мужчины направили на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Следователи начали уголовное производство по части 1 статьи 115 «Умышленное убийство», санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Проводится расследование обстоятельств преступления.

Ранее сообщалось, что на Винничине полицейские задержали подозреваемого в убийстве жительницы Криоозерского района Николаевской области.