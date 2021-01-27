За прошедшие сутки, 26 января, боевики пять раз нарушали «всеобъемлющее» перемирие в зоне боевых действий на Донбассе. В результате обстрела один украинский военный получил ранение.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил.

У Новоалександровки боевики открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия. В результате обстрела один украинский военный получил пулевое ранение. Ему оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу.

У Новозвановки боевики открывали огонь из автоматического станкового гранатомета, у Авдеевки — со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, в пригороде Марьинки использовали снайперское оружие, говорят в штабе.

Также в пресс-центре уверяют, что украинские военные открывали ответный огонь. С начала 27 января нарушений не зафиксировали.

Напомним, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала увеличение количества обстрелов на Донбассе. Всего было 118 нарушений за сутки.