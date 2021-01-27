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Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала увеличение количества обстрелов на Донбассе. Всего было 118 нарушений за сутки.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
В Донецкой области СММ зафиксировала 62 нарушения режима прекращения огня, в том числе 4 взрыва неопределенного происхождения. Большинство этих нарушений произошли в районах к востоку от Василевки утром 25 января. За предыдущие сутки, по наблюдениям Миссии, в области было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня.
В Луганской области СММ зафиксировала 56 нарушений режима прекращения огня, в том числе 14 взрывов неопределенного происхождения. Все эти нарушения произошли вблизи Золотого.
Всего с начала перемирия 27 июля 2020 года СММ зафиксировала не менее 6 889 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.
Напомним, во вторник, 26 января, на Донбассе в результате вражеского обстрела получил ранения украинский военный. Он находится в тяжелом состоянии.
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Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала увеличение количества обстрелов на Донбассе. Всего было 118 нарушений за сутки.
Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
В Донецкой области СММ зафиксировала 62 нарушения режима прекращения огня, в том числе 4 взрыва неопределенного происхождения. Большинство этих нарушений произошли в районах к востоку от Василевки утром 25 января. За предыдущие сутки, по наблюдениям Миссии, в области было зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня.
В Луганской области СММ зафиксировала 56 нарушений режима прекращения огня, в том числе 14 взрывов неопределенного происхождения. Все эти нарушения произошли вблизи Золотого.
Всего с начала перемирия 27 июля 2020 года СММ зафиксировала не менее 6 889 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.
Напомним, во вторник, 26 января, на Донбассе в результате вражеского обстрела получил ранения украинский военный. Он находится в тяжелом состоянии.