В Николаевской области для расчистки и обработки дорог противогололедными материалами в течение ночи задействовали 51 спецмашину.

Об этом пишут на странице Службы автомобильных дорог в Николаевской области в Facebook.

Сообщается, что за ночь дорожные работники использовали 160 тонн песчано-солевой смеси и 240 литров дизтоплива. Дороги расчищали на аварийно-опасных участках, спусках и подъемах основных трасс области, таких как М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на Таганрог) от Коблево до Николаева, Ингульский мост, Н-24 Благовещенское-Николаев (через Вознесенск) от Александровки, через Вознесенск, Новую Одессу в Николаев, Н-11 Днепр-Николаев (через Кривой Рог) от Нового Буга в направлении Баштанки, Р-55 Одесса-Вознесенск-Новый Буг в направлении Нового Буга. Также сообщается, что работы проводят под контролем патрульной полиции, которая следит за качеством выполняемых работ.

В данный момент расчистка и посыпка автомобильных дорог Николаевской области продолжаются. В ведомстве просят водителей быть внимательными и осторожными и соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, в ночь с 26 на 27 января в некоторых районах Николаевской области выпал снег, местами наблюдается гололед, налипание мокрого снега и дождь.