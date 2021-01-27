Через несколько часов после убийства сотрудники уголовного розыска отделения №6 Николаевского районного управления полиции совместно с оперативниками Управления уголовного розыска установили преступников.

Об этом сообщается на сайте ГУ Национальной полиции в Николаевской области.

Известно, что одним из злоумышленников оказался 34-летний житель Новоодесского района. Полицейские разыскали его и задержали дома у его сожительницы. Его 24-летнего ранее судимого сообщника задержали в Николаеве, куда тот сбежал сразу после совершения преступления.

Установлено, что пострадавший был знаком с мужчинами. У него дома они вместе распивали алкоголь, однако во время застолья между хозяином и гостями возникла ссора и драка, в ходе которой хозяин умер. Увидев, что мужчина не подает признаков жизни, младший из злоумышленников забрал его мобильный телефон, надеясь, что это поможет ему избежать наказания. После этого оба преступника скрылись с места происшествия.

Следователи задержали фигурантов в порядке статьи 208 и по согласованию с прокуратурой сообщили о подозрении по части 1 статьи 115 «Умышленное убийство». Обвиняемым грозит тюремный срок до 15 лет. Следствие продолжается.

Ранее Николаевская областная прокуратура добилась осуждения на 7 лет и 6 месяцев тюрьмы жителя Первомайска, который планировал разбойное нападение и убийство местного бизнесмена.