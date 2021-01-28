В течение минувших суток, 27 января, на Донбассе было зафиксировано десять нарушений режима прекращения огня. На обстрелы противника украинские военные открывали огонь в ответ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. Вблизи населенного пункта Богдановка, враг применил против украинских военных станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие.

Также, было зафиксировано несколько выстрелов из снайперского оружия. В пригороде Марьинки и Авдеевки противник открывал огонь из стрелкового оружия, а у Водяного, что на Приазовье — из подствольного гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», недалеко от населенного пункта Зайцевое, российско-оккупационные войска вели огонь из автоматического станкового гранатомета, а возле Луганского — из станкового противотанкового гранатомета.

От начала текущих суток, 28 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, 23 января в селе Приют Вознесенского района попрощались с морским пехотинцем, погибшим от пули снайпера.