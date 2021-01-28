В результате осложнения погодных условий по состоянию на утро четверга, 28 января, обесточены 143 населенных пункта в четырех областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

— По состоянию на 7:00 28 января из-за осложнения погодных условий в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 143 населенных пункта в четырех областях, а именно: Одесская – 113, Кировоградская – 19 Черкасская – 10 и Запорожская – 1, – говорится в сообщении.

По информации Службы автомобильных дорог, к восстановлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго. В течение суток подразделения ГСЧС отбуксировали более 109 автотранспортных средств, среди которых 64 легковых автомобиля, 37 грузовых, 6 автобусов и 2 автомобиля скорой помощи, а также оказали помощь 360 гражданам.

От ГСЧС для работы привлекалось 218 человек личного состава и 63 единицы техники, для обеспечения проезда и расчистки автодорог от Службы автомобильных дорог привлечено более 2400 работников и 1700 единиц техники.

Напомним, в Николаевской области службы продолжают ликвидировать последствия непогоды и помогать людям, попавшим в «снежные ловушки».