В Николаевской области службы продолжают ликвидировать последствия непогоды и помогать людям, попавшим в «снежные ловушки».

Вследствие непогоды движение транспорта на автодорогах области затруднено, сообщают в региональном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Наиболее проблемные участки зафиксированы на дороге Н-24 «Благовещенское — Николаев» в районе села Александровка Вознесенского района. Здесь произошел затор из больше чем сотня грузовых автомобилей. В районе села Мигия Первомайского района на трассе М-13 «Кропивницкий — Платоново» (на Кишинев) на подъемах собралось больше 50 грузовиков. Затруднен проезд к населенным пунктам дорогами местного значения.

Главным управлением ДСНС Украины в Николаевской области, организована работа мобильно-оперативных групп на автомобилях повышенной проходимости аварийно-спасательного отряда специального назначения в направлении городов Первомайска, Вознесенска, с. Коблево Березанского района и с. Воссиятское Еланецкого района.

Всего для ликвидации последствий погодных условий пожарно-спасательные подразделения привлекались 14 раз в Вознесенском, Первомайском, Новоодесском, Веселиновском, Доманевском, Братском, Врадиевском районах. Из снежных заносов, проблемных участков дорог изъято 37 грузовых автомобилей, 5 легковушек, 2 кареты скорой медицинской помощи и микроавтобус, оказана помощь 58 лицам, в том числе ребенку.

Кроме этого распилили 4 дерева, которые упали на дорогах и препятствовали движению.

Для расчистки снежных заносов автодороги М-13 со стороны Одесской области от ГСЧС привлечено тяжелую инженерную технику.

Напомним, что вечером 27 января Службой автомобильных дорог в Николаевской области было принято решение ограничить с 21:30 для крупногабаритного транспорта и пассажирских автобусов движение по трассам Н-24 «Благовещенское — Николаев» и М-13 «Кропивницкий — Платоново».

Служба автодорог в Николаевской области всю ночь чистила основные трассы.

Сообщалось, что на трассе Н-24 Благовещенское — Николаев застряли грузовики, которые из-за гололеда не могут проехать преодолеть подъем на автодороге от поселка Александровка в сторону Южноукраинска.

Ранее сообщалось, что В Одесской области с 21:00 введен запрет на передвижение крупногабаритного транспорта, а также пассажирских автобусов на всех дорогах госзначения в регионе в связи с погодными условиями.

Как известно, на территории Николаевской области объявлен 3-й «красный» уровень опасности, существует вероятность перекрытия движения по автодорогам региона

По прогнозам синоптиков, до конца суток ожидается метель, мокрый снег, на дорогах Николаева и области будет сохраняться гололед, а на отдельных участках дорог снежные заносы.