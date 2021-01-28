В Николаевской области службы продолжают ликвидировать последствия непогоды и помогать людям, попавшим в «снежные ловушки».

Об этом сообщается на странице САД в Facebook.

Также утром проинспектировал дороги глава Николаевской облгоасдминистрации Виталий Ким. Он сообщил, что утром наблюдалиьс снежные сугробы по трассе М-13 возле Врадиевки. Туда уже направили технику.

— Доброе утро. Ночь была тяжелая, но мы справились. Сейчас есть снежные заносы на М-13 у Врадиевки, туда уже выехала техника. Всем спасибо за добросовестный труд. Снега еще много и работы тоже, — написал он, добавив, что скоро дорожники будут отдыхать.

Николаевцы в Viber-группе «ДТП и дороги» сообщили, что на выезде из Николаева в районе микрорайона Терновка седельный тягач с полуприцепом попал в яму и полностью перегородил выезд на кировоградскую трассу.

Вследствие непогоды движение транспорта на автодорогах области затруднено, сообщают в региональном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Наиболее проблемные участки зафиксированы на дороге Н-24 «Благовещенское — Николаев» в районе села Александровка Вознесенского района. Здесь произошел затор из больше чем сотня грузовых автомобилей. В районе села Мигия Первомайского района на трассе М-13 «Кропивницкий — Платоново» (на Кишинев) на подъемах собралось больше 50 грузовиков. Затруднен проезд к населенным пунктам дорогами местного значения.

Напомним, что вечером 27 января Службой автомобильных дорог в Николаевской области было принято решение ограничить с 21:30 для крупногабаритного транспорта и пассажирских автобусов движение по трассам Н-24 «Благовещенское — Николаев» и М-13 «Кропивницкий — Платоново».

Сообщалось, что на трассе Н-24 Благовещенское — Николаев застряли грузовики, которые из-за гололеда не могут проехать преодолеть подъем на автодороге от поселка Александровка в сторону Южноукраинска.

Ранее сообщалось, что В Одесской области с 21:00 введен запрет на передвижение крупногабаритного транспорта, а также пассажирских автобусов на всех дорогах госзначения в регионе в связи с погодными условиями.

Как известно, на территории Николаевской области объявлен 3-й «красный» уровень опасности, существует вероятность перекрытия движения по автодорогам региона

По прогнозам синоптиков, до конца суток ожидается метель, мокрый снег, на дорогах Николаева и области будет сохраняться гололед, а на отдельных участках дорог снежные заносы.