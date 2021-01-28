В четверг, 28 января, на выезде из Николаева в районе микрорайона Терновка седельный тягач с полуприцепом попал в яму и полностью перегородил выезд на кировоградскую трассу.

Сейчас дорога частично перекрыта, пишут николаевцы в Viber-группе «ДТП и дороги».

Как рассказали Новостям-N в пресс-службе патрульной полиции Николаева, авария произошла ночью. Водитель не справился с управлением и попал в яму у дороги, перегородив выезд на кировоградскую трассу.

Ранее сообщалось, что Служба автодорог в Николаевской области всю ночь чистила основные трассы.

Напомним, что вечером 27 января Службой автомобильных дорог в Николаевской области было принято решение ограничить с 21:30 для крупногабаритного транспорта и пассажирских автобусов движение по трассам Н-24 «Благовещенское — Николаев» и М-13 «Кропивницкий — Платоново».

Сообщалось, что на трассе Н-24 Благовещенское — Николаев застряли грузовики, которые из-за гололеда не могут проехать преодолеть подъем на автодороге от поселка Александровка в сторону Южноукраинска.

Ранее сообщалось, что В Одесской области с 21:00 введен запрет на передвижение крупногабаритного транспорта, а также пассажирских автобусов на всех дорогах госзначения в регионе в связи с погодными условиями.

Как известно, на территории Николаевской области объявлен 3-й «красный» уровень опасности, существует вероятность перекрытия движения по автодорогам региона

По прогнозам синоптиков, до конца суток ожидается метель, мокрый снег, на дорогах Николаева и области будет сохраняться гололед, а на отдельных участках дорог снежные заносы.