Правоохранители просят граждан помочь установить личность девушки, которую нашли в Николаеве ночью, 27 января.

Об этом пишет полиция Николаевской области на своей странице в Facebook.

Сообщается, что девушку нашли на проспекте Героев Украины, 87, возле магазина «Мида», в Центральном районе Николаева. На вид ей 18-20 лет, была одета в темно-зеленую куртку с капюшоном и синие джинсы. Сейчас она находится в медицинском учреждении и не может сообщить свои личные данные.

В полиции просят предоставить любую полезную информацию в отделение полиции №1 Николаевского районного управления полиции (Центральный отдел полиции) ГУНП в Николаевской области по телефонам: (0512) 53-13-31, 34-11-98, 099-293-02-16 или 102.

В декабре 2020 года сообщалось, что полиция Николаева ищет мальчика 8-ми лет, который вышел из своей квартиры по адресу Чкалова, 108 и не вернулся домой. Как оказалось, мальчик сначала пешком, а после на общественном транспорте добрался к месту работы своей бабушки по адресу 2-я Экипажная. Увидев в новостях информацию о розыске своего внука, женщина сообщила полицейским о его местонахождении.