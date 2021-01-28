В водоеме Киева нашли тело 25-летнего военнослужащего из Винницкой области, который пропал после провожания сослуживцев еще в начале января.
Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.
В полицию Киева обратилась жительница Винницкой области с заявлением об исчезновении ее сына. По словам женщины, в начале января он вдруг перестал выходить на связь.
Пропавшего парня искали более 10 дней круглосуточно, были привлечены оперативники, участковые, кинологи с собаками, военнослужащие Национальной гвардии, водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и спасатели.
Как рассказал начальник сектора криминальной полиции отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта Андрей Жувак, благодаря записям камер видеонаблюдения правоохранители установили место, где мужчина провожал на поезд своих друзей по службе, а после этого он исчез.
Правоохранители опросили десятки свидетелей. Наряды полиции отрабатывали возможные маршруты движения пропавшего и установили, что военнослужащий находился неподалеку от реки Лыбидь.
Несмотря на низкую температуру, водолазы погружались в водоем, а кинологи со служебными собаками тщательно обследовали прилегающие территории.
В результате тело 25-летнего винничанина нашли в воде.
По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства происшествия в рамках расследования.
Напомним, что в Новоодесском районе Николаевской области правоохранители расследуют обстоятельства убийства местного жителя.
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В водоеме Киева нашли тело 25-летнего военнослужащего из Винницкой области, который пропал после провожания сослуживцев еще в начале января.
Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.
В полицию Киева обратилась жительница Винницкой области с заявлением об исчезновении ее сына. По словам женщины, в начале января он вдруг перестал выходить на связь.
Пропавшего парня искали более 10 дней круглосуточно, были привлечены оперативники, участковые, кинологи с собаками, военнослужащие Национальной гвардии, водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и спасатели.
Как рассказал начальник сектора криминальной полиции отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта Андрей Жувак, благодаря записям камер видеонаблюдения правоохранители установили место, где мужчина провожал на поезд своих друзей по службе, а после этого он исчез.
Правоохранители опросили десятки свидетелей. Наряды полиции отрабатывали возможные маршруты движения пропавшего и установили, что военнослужащий находился неподалеку от реки Лыбидь.
Несмотря на низкую температуру, водолазы погружались в водоем, а кинологи со служебными собаками тщательно обследовали прилегающие территории.
В результате тело 25-летнего винничанина нашли в воде.
По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства происшествия в рамках расследования.
Напомним, что в Новоодесском районе Николаевской области правоохранители расследуют обстоятельства убийства местного жителя.