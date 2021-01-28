В водоеме Киева нашли тело 25-летнего военнослужащего из Винницкой области, который пропал после провожания сослуживцев еще в начале января.

Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.

В полицию Киева обратилась жительница Винницкой области с заявлением об исчезновении ее сына. По словам женщины, в начале января он вдруг перестал выходить на связь.

Пропавшего парня искали более 10 дней круглосуточно, были привлечены оперативники, участковые, кинологи с собаками, военнослужащие Национальной гвардии, водолазы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и спасатели.

Как рассказал начальник сектора криминальной полиции отдела полиции на станциях железнодорожного транспорта Андрей Жувак, благодаря записям камер видеонаблюдения правоохранители установили место, где мужчина провожал на поезд своих друзей по службе, а после этого он исчез.

Правоохранители опросили десятки свидетелей. Наряды полиции отрабатывали возможные маршруты движения пропавшего и установили, что военнослужащий находился неподалеку от реки Лыбидь.

Несмотря на низкую температуру, водолазы погружались в водоем, а кинологи со служебными собаками тщательно обследовали прилегающие территории.

В результате тело 25-летнего винничанина нашли в воде.

По данному факту начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства происшествия в рамках расследования.

Напомним, что в Новоодесском районе Николаевской области правоохранители расследуют обстоятельства убийства местного жителя.