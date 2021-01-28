Пожарно-спасательные подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области продолжают реагировать на просьбы населения о помощи в ликвидации последствий непогоды.
Об этом сообщается на сайте ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
В данный момент спасатели работают во Врадиевском, Кривоозерском, Вознесенском, Доманевском и Первомайском районах области.
Так, спасатели 13 государственной пожарно-спасательной части отбуксировали из снежного заноса карету скорой медицинской помощи, которая ехала на вызов к больному в пгт Врадиевка. В свою очередь, отделение 14 ГПСЧ помогло достать 4 легковых автомобиля с проблемных участков дорог на территории Доманевского района.
Кроме этого, сотрудники ГСЧС также убирают с дороги поврежденные деревья, которые препятствуют движению транспорта. Сейчас на автодорогах области для осуществления мониторинга работает 3 единицы техники повышенной проходимости аварийно-спасательного отряда специального назначения.
Ранее глава «Укравтодора» Александр Кубраков на своей странице в Facebook заявил, что ситуация на дорогах Николаевской области самая сложная за последние три года.
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Пожарно-спасательные подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области продолжают реагировать на просьбы населения о помощи в ликвидации последствий непогоды.
Об этом сообщается на сайте ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.
В данный момент спасатели работают во Врадиевском, Кривоозерском, Вознесенском, Доманевском и Первомайском районах области.
Так, спасатели 13 государственной пожарно-спасательной части отбуксировали из снежного заноса карету скорой медицинской помощи, которая ехала на вызов к больному в пгт Врадиевка. В свою очередь, отделение 14 ГПСЧ помогло достать 4 легковых автомобиля с проблемных участков дорог на территории Доманевского района.
Кроме этого, сотрудники ГСЧС также убирают с дороги поврежденные деревья, которые препятствуют движению транспорта. Сейчас на автодорогах области для осуществления мониторинга работает 3 единицы техники повышенной проходимости аварийно-спасательного отряда специального назначения.
Ранее глава «Укравтодора» Александр Кубраков на своей странице в Facebook заявил, что ситуация на дорогах Николаевской области самая сложная за последние три года.