Пожарно-спасательные подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области продолжают реагировать на просьбы населения о помощи в ликвидации последствий непогоды.

Об этом сообщается на сайте ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В данный момент спасатели работают во Врадиевском, Кривоозерском, Вознесенском, Доманевском и Первомайском районах области.

Так, спасатели 13 государственной пожарно-спасательной части отбуксировали из снежного заноса карету скорой медицинской помощи, которая ехала на вызов к больному в пгт Врадиевка. В свою очередь, отделение 14 ГПСЧ помогло достать 4 легковых автомобиля с проблемных участков дорог на территории Доманевского района.

Кроме этого, сотрудники ГСЧС также убирают с дороги поврежденные деревья, которые препятствуют движению транспорта. Сейчас на автодорогах области для осуществления мониторинга работает 3 единицы техники повышенной проходимости аварийно-спасательного отряда специального назначения.

Ранее глава «Укравтодора» Александр Кубраков на своей странице в Facebook заявил, что ситуация на дорогах Николаевской области самая сложная за последние три года.